Galatasaray'ın Tartışmalı Sponsoru 'Meritking.news': Spor Toto Savcılığa Başvurdu, Sahibinin Firar Ettiği İddia Edildi

Trendyol Süper Lig’in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, karaborsa bilet tartışmalarının ardından bu kez de sponsorluk anlaşmasıyla gündemde. Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşısına yeni forma sırt sponsoru olan Meritking.news reklamıyla çıktı.

Meritking.news, MeritKing isimli yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile olan bağlantısı ile biliniyor. Bu sebeple birçok sporsever, hatta Galatasaray taraftarı bu sponsorluğa karşı çıktı ve yoğun eleştiri getirdi. Merit'in isim hakkı elinde olan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasadışı bahis sitesi işleten meritking.news sahipleriyle uzun yıllardır davalık olduklarını ifade ederek, "Galatasaray yetkililerine de gerekli bilgilendirme ve ihtarname gönderilecektir" sözleriyle duruma tepki göstermişti.

Bu eleştiriler devam ederken, Galatasaray tartışmalı sponsorluğu Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Galatasaray yönetimi, söz konusu sponsorlu için "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile. Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasa dışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" demişti.

SPOR TOTO DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu, tartışmalı sponsor hakkında Spor-Toto’nun devreye girdiğini açıkladı ve “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu” bilgisini paylaştı. Sabuncuoğlu ayrıca, “Galatasaray için yapılan suç duyurusu Forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise Stat Led pano reklamı ile alakalı. Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi” dedi.

SAHİBİ TUTUKLUYKEN FİRAR ETMİŞ

MeritKing adlı yasa dışı bahis sitesinin sahibi Kuzey Kıbrıslı Fedlan Kılıçaslan, kuyumcular üzerinden karapara akladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kılıçaslan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı bilgisi, geçtiğimiz yılın kasım ayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı ile bildirilmişti.

Duvar’dan Bahadır Özgür’ün haberine göre, Kılıçaslan’ın 2018 yılından bu yana evli olduğu eşi F.Z’nin, açtığı boşanma davası ile, Kılıçaslan’ın cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, Fedlan Kılıçaslan’a dair bir ihtarın ulaştırılması için adresinin tespit edilememesi nedeniyle bir ilan yayımlamış. Devletin, Türkiye’nin en büyük bahis, kumar ve kara para aklama çetesinin lideri olarak kamuoyuna duyurduğu bu ismin, şu anda serbest kaldığı anlaşılmış oldu. Kılıçaslan’ın nerede olduğu bilinmediği için boşanma ihtarı bile kendisine ulaştırılamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem