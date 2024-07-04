Spor Spikeri Orhan Ayhan, 61 Yıllık Kariyeriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Türk spor spikerliği tarihinin en uzun kariyerli ismi Orhan Ayhan, 61 yıl 275 gün süren meslek hayatıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Spor Spikeri Orhan Ayhan, 61 Yıllık Kariyeriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Uzun yıllar boyunca Türk spor seyircisinin sevilen sesi olan Orhan Ayhan, 61 yıl 275 günlük kariyeriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.

Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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