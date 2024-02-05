Spor İstanbul'da muhteşem final: Geleceğin şampiyonları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul’un organize ettiği ve 22 Ocak’ta eleme etabıyla başlayan Spor Okulları Gelişim Ligi, muhteşem bir finalle şampiyonlarını çıkardı.

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 3 bin seyircinin tribünden izlediği müsabakalar, centilmenlik içinde büyük bir rekabete sahne oldu.

MİLLİ TAKIMLARA KADAR GİDEN ÇOCUKLAR ÇIKTI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Gelişim Ligi’nin açılış konuşmasını yaptı. İşlettikleri toplam 69 tesisin 46’sında spor okulları da bulunduğunu belirten Onur, “Yıl boyunca çocukların ölçümlerini yapıyoruz. Branşlarında başarılı olanları gelişim okullarına alıyoruz. Son 4.5 yılda 90 farklı kulübe 550 çocuğu gönderdik. Kimisi büyük kulüplere kimisi de milli takımlara giderek, elit sporcu olmaya doğru ilerliyor” dedi. Ailelerin önemine de değinen Onur, onlardan, hayat boyu spor yapmaları için çocuklarını desteklemekten vazgeçmemelerini istedi.

BRANŞ SAYISI DA ÇOCUK SAYISI DA ARTTI

Onur’un ardından kürsüye İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy geldi. Spor İstanbul’da branş sayısını 7’den 18’e çıkardıklarını vurgulayan Aksoy, “Katılımcı çocuk sayısı ise 20 binden 120 bine ulaştı; yani yüzde 600 arttı. Uluslararası standartlarda eğitim müfredatı hazırladık. Çocuklarımızın gelişimlerini takip edebildiğimiz sistemler kurduk. Her alanda olduğu gibi burada da aklı ve bilimi temel alan bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi.

MUHTEŞEM JİMNASTİK, BREAK VE SMAÇ ŞOV!

Konuşmaların ardından minik jimnastikçiler, büyük alkış alan bir gösteri sundu. Ardından parkeye çıkan break dansçılar, salondaki enerjiyi daha da yükseltti. Ve son olarak sahne alan Action Team, seyircileri ayağa kaldıran smaç şovuna imza attı.

HAMZA YERLİKAYA’DAN ÇİFTE ŞAMPİYNOLUK

Açılış şovlarının ardından final maçlarına geçildi. Kapalı salonda önce basketbol, sonra da voleybol final maçları oynandı. Her iki branşta da Hamza Yerlikaya Spor Tesisi şampiyonluğu kazandı. Futbolda mutlu sona Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi ulaştı. Yüzmenin şampiyonu ise Pendik Kurtköy Spor Kompleksi oldu.

Badmintonda şampiyonluk ipini Metin Oktay Spor Tesisi, atletizmde de Maltepe Spor Tesisi elde etti. Başta şampiyonlar olmak üzere, finallerde dereceye giren tüm takım ve sporculara, kupa ve madalyalar takdim edildi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Büyük bir coşku içinde geçen Gelişim Ligi Finalleri’ni Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Enka, Barcelona Akademi, Avrupa Jimnastik, İBBSK, Blackwings Sancaktepe İstanbul Spor Kulübü gibi, profesyonel kulüplerden gelen yaklaşık 50 antrenör de yerinde izledi.

Kulüp temsilcileri yetenekli gördükleri çocukları kendi altyapılarına alabilecekler.

İBB Spor İstanbul Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri’nde çocuklar kadar aileleri de büyük bir heyecan yaşadı. Tribünlerden çocukların coşkuyla destekleyen aileler, organizasyonun çocukları için hem güzel bir yarışma hem de eğlenceli bir tatil etkinliğine dönüştüğünü söylediler.