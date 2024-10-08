Sözleşmesinde Dikkat Çeken Detay: Galatasaray'da Apar Topar Stadı Terk Eden Icardi İçin Flaş İddia

Galatasaray'da bu sezon 3'üncü kez İstanbul dışına çıkan Icardi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın sözleşmesinde 'özel uçak' maddesi olduğu iddia edildi.

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Sözleşmesinde Dikkat Çeken Detay: Galatasaray'da Apar Topar Stadı Terk Eden Icardi İçin Flaş İddia

Süper Lig ekibi Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın sözleşmesinde özel uçak kullanmayla ilgili bir madde olduğu iddia edildi.

Galatasaray’ın Alanyaspor’u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından apar topar stattan ayrılan ve taraftarı selamlamaya da gelmeyen Icardi tartışma yarattı. Icardi, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavırlarla da dikkat çekmişti.

Maçın bitiş düdüğü ile soyunma odasından doğruca havalimanına giden Icardi’nin yaptığı paylaşımla tatile çıktığı anlaşılmıştı. Icardi'nin tatillerinin ise camiada kriz yarattığı iddia edildi.

Sözleşmesinde Dikkat Çeken Detay: Galatasaray'da Apar Topar Stadı Terk Eden Icardi İçin Flaş İddia - Resim : 1

ÖZEL MADDE İDDİASI

Bu sezon 10 maçta yalnızca 3 gol atabilen Icardi’nin bir ay içinde 3’üncü kez İstanbul’a çıkması dikkat çekerken, sözleşmesinde özel uçak maddesi olduğu ortaya çıktı.

Bir sezonda 8 kez özel uçakla seyahat etme hakkı bulunan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıktığı öne sürüldü.

Icardi’nin Galatasaray’dan yıllık net 10 milyon Euro kazandığı belirtiliyordu.

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