Sözleri Gündem Olmuştu, PFDK'dan Burak Yılmaz Adımı

TFF ve MHK'ya yönelik sert sözler ederek istifa eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaptığı ve gündem olan açıklamaları sonrası istifa kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz’ın “sportmenliğe aykırı hareket”, “hakaret”, “kişilik haklarına saldırı” ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçeleriyle 14 Nisan itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

NE DEMİŞTİ?

Yılmaz, Rizespor maçının ardından yaptığı şu sert açıklamayla gündeme gelmişti: "Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Terbiyesizlik yapıldı bana, hepsini sineye çektim. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kötü, hakemler kötü. MHK Başkanı niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Bu TFF Başkanı ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler. Birileri artık konuşsun. Kimse bana 'Bahis oynamış' diyemez. Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yı doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. 'Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım' diye konuşuyorlar"

Kaynak: Haber Merkezi

