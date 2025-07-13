Son Şampiyon Galatasaray'da Yeni Sezon Hazırlıkları Tam Gaz
Galatasaray, yeni sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdikleri antrenmanla sürdürdü.
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yapılan antrenmanda milli takımlarından dönen futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz Salı günü saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını devam ettirecek.
Kaynak: İHA