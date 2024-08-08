Son Şampiyon Galatasaray Sezonu Evinde Açacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında konuk edeceği Hatayspor ile ligde 9. kez rakip olacak.

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Son Şampiyon Galatasaray Sezonu Evinde Açacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında konuk edeceği Hatayspor ile ligde 9. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig’in 67. sezonun ilk haftasında Galatasaray yarın saat 21.00’de RAMS Park’ta Hatayspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Hatay mücadelesiyle hem sezona galibiyetle başlamak hem de Turkcell Süper Kupa’daki 5-0’lık Beşiktaş yenilgisini unutturmak istiyor.

Galatasaray ile Hatayspor bugüne kadar Süper Lig’de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1’i hükmen olmak üzere 5 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan’ın 15 golüne, Hatay 10 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Mersin’de oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1, İstanbul’daki maçı ise Galatasaray 1-0’lık skorla kazandı.

Kaynak: İHA

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