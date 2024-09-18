Son Durumu Okan Buruk Açıkladı, Icardi Derbide Oynayacak mı?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin son durumunu açıkladı. Buruk, Icardi'nin derbide forma giymeyeceğini açıkladı.

Son Durumu Okan Buruk Açıkladı, Icardi Derbide Oynayacak mı?

Galatasaray’ın Gaziantep FK’yi 3-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın yıldızı Mauro Icardi’nin son durumunu açıkladı.

Türkiye’de gözler Cumartesi oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenmişken, dev derbiye ilişkin en merak edilen konulardan biri de Icardi’nin karşılaşmada oynayıp oynamayacağıydı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arjantinli yıldızın durumuna ilişkin açıklamasında, "En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Icardi’nin dev maçta forma giyemeyeceğini açıklayan Buruk şunları kaydetti:

"Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak."

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