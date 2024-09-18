Son Durumu Okan Buruk Açıkladı, Icardi Derbide Oynayacak mı?

Galatasaray’ın Gaziantep FK’yi 3-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın yıldızı Mauro Icardi’nin son durumunu açıkladı.

Türkiye’de gözler Cumartesi oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenmişken, dev derbiye ilişkin en merak edilen konulardan biri de Icardi’nin karşılaşmada oynayıp oynamayacağıydı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Arjantinli yıldızın durumuna ilişkin açıklamasında, "En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Icardi’nin dev maçta forma giyemeyeceğini açıklayan Buruk şunları kaydetti:

"Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak."