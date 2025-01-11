Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi | CANLI | BEŞİKTAŞ 2-0 BODRUM

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 1-0 BODRUM

43' Ernest Muci'nin ceza sahası dışından cepheden çektiği şut, defansa çarpıp dışarı çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

40' GOL | Ciro Immobile.

36' Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına attığı top Taulant Seferi için hızlı, top Mert Günok'ta.

32' GOL | Ndour.

25' Gedson Fernandes yerine Moatasem Al Musrati oyunda.

24' Gedson Fernandes sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor.

22' Beşiktaş'ta Gedson kafasına aldığı darbe sebebiyle kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna giriyor.

18' TEHLİKELİ ATAK! Musah Mohammed'in sol kanada attığı top Ege Bilsel ile buluştu. Yaydan Musah'nın attığı top ceza sahası içindeki Fredy ile buluştu. Fredy'nin şutunu Mert Günok kornere çeldi.

16' Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan Taulant Seferi'ye doğru yerden gönderdiği topu Gedson engelledi ve topu takımına kazandırdı.

14' Ernest Muçi, sol kanattan yaptığı dribbling ile son çizgiye kadar indi, attığı pasta Mario topla buluştu. Mario'nun verdiği pas Rafa Silva için hızlı. Top Bodrum FK'da kaldı.

12' VAR kontrolünde devam kararı verildi. Beşiktaş taç atışı kullanacak.

11' Arthur Masuaku'nün müdahalesinde ceza sahası içerisinde Gokdeniz Bayrakdar yerde kaldı. Bodrum FK penaltı bekliyor.

10' Fredy'nin köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Taulant Seferi'nin şutu auta gitti.

5' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yapılan VAR kontrolünde Beşiktaş lehine penaltı kararı çıkmadı. Oyun devam ediyor.

1' İlk düdük çaldı.