Zorlu Mücadelede İlk Düdük Çaldı | CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 BODRUM
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.
CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-0 BODRUM
1' İlk düdük çaldı.
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