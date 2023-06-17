Uğur Dündar açıkladı: Bırakıyorum

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı.

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Uğur Dündar açıkladı: Bırakıyorum

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim” dedi.

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