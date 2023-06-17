Uğur Dündar açıkladı: Bırakıyorum
Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim” dedi.
Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 17, 2023
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim.
Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim.
Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim.
Son Güncelleme: