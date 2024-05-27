SON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık: Ne yazık ki kulüpteki zamanım sona erdi

Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King, sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. King, veda duyurusunda "Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de ayrılık: Ne yazık ki kulüpteki zamanım sona erdi

Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King, sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. King, veda duyurusunda "Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Joshua King'in paylaşımı şöyle:

"Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. Buraya gelirken kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz çünkü bunu herkesten çok hak ediyorsunuz."

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