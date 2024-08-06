Paris 2024 | Buse Naz Çakıroğlu, Finale Yükseliyor!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo yarı finalinde Filipinli rakibi Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi.

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Paris 2024 | Buse Naz Çakıroğlu, Finale Yükseliyor!

Boks 50 kilo kadınlar yarı final mücadelesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Roland-Garros Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

2020 Tokyo Olimpiyat ikincisi milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Villagas'ı mağlup ederek finale çıktı.

Milli boksör, 9 Ağustos Cuma günü altın madalya için mücadele edecek.

Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi, Çinli boksör Wu Yu oldu.

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