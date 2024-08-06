Paris 2024 | Buse Naz Çakıroğlu, Finale Yükseliyor!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo yarı finalinde Filipinli rakibi Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Boks 50 kilo kadınlar yarı final mücadelesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Roland-Garros Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
2020 Tokyo Olimpiyat ikincisi milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli rakibi Aira Villagas'ı mağlup ederek finale çıktı.
Milli boksör, 9 Ağustos Cuma günü altın madalya için mücadele edecek.
Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi, Çinli boksör Wu Yu oldu.
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