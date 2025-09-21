Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Flaş Sözler: 'Seçilerse Başkanlık Makamının Kaderi Başkala

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç, seçim dönemindeki son sözlerini tek tek açıkladı.

ALİ KOÇ'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Seçim yarışı hakkında konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol paydaşları kendi aramızda bir yere kadar gidebiliyoruz. Bir belediye başkanı öyle bir laf etti ki iki kulüp birbirine girdi. Bir adam işin içerisine fitne fesat soktu. Niye insanları böyle ayrıştırıyorsunuz? Zaten futbol böyle bir hale geldi. Bana karşı yapılan bir linç var. Ülke tarihinde belki de kimse benim yediğim linci yememiştir. Dün bana değil, kendi kulübüne gol attın.

Bu maddeleri ilk Aziz başkan koydu. Bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Niye kutladıklarının bile farkında değiller. Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun."

'PARAYI BASAN, SOSYAL MEDYAYI ELİNE GEÇİREN...'

"Anonim hesapları, Fenerbahçe'yi yönetebilecek konuma getirmeye çalıştılar. Parayı basan, sosyal medyayı eline geçiren, istediğini yaptıranlar mı muvaffak olmalı? Yoksa her şeyini verecek insanların mı Fenerbahçe'yi yönetmesi doğru? Biz bu kadar bahisle mücadele ediyoruz, rakibimizin aldığı illegal bahis reklamıyla mücadele ediyoruz. Fenerbahçe başkanının legal bahis şirketi olduğu için hak mahrumiyeti alması komik olmaz mı?"

Rakibi Sadettin Saran'ın bahis şirketi sahibi olmasına değinen Koç, "Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun" dedi.

Kaynak: HT Spor