Son 16 turuna yükselen A Milli Takım'ın elde ettiği para ödülü belli oldu

EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek F Grubu'nda ikinci olarak son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada şu ana kadar elde ettiği para ödülü belli oldu.

Son 16 turuna yükselen A Milli Takım'ın elde ettiği para ödülü belli oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki son karşılaşmasında Çekya'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024 turnuvasına katılan A Milli Futbol Takımı, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Takımın F Grubu'ndaki maçlarda elde ettiği galibiyetler, kasasına önemli meblağlar koymasını sağladı.

SON 16 ÖDÜLÜ 1,5 MİLYON EURO

Katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro alan milliler, grup aşamasında kazandıkları her maç için 1 milyon Euro daha ek ödül aldı. Gürcistan ve Çekya karşısındaki galibiyetlerle toplam 2 milyon Euro daha kasaya giren A Milli Takım, son 16 turuna yükselme ödülü olarak da 1.5 milyon Euro kazandı.

Böylece millilerin şu ana kadar aldığı toplam para ödülü 12 milyon 750 bin Euro'ya ulaştı. Dağıtılacak toplam ödül miktarının 331 milyon Euro olduğu EURO 2024 turnuvasında, A Milli Takım'ın performansı takdir topluyor.

Katılımcı takımlara yapılan ödemeler arasında yer alan çeyrek finale, yarı finale yükselme ve şampiyonluk ödülleri de dikkate alındığında, A Milli Takım'ın elde edebileceği maksimum ödül miktarı 28.25 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

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