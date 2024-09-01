Somaspor'dan 3 Transfer

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Somaspor, 3 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Kulüp Rahmi Anıl Başaran, Enes Aydın ve Yusuf Delen ile sözleşme imzaladı.

Somaspor'dan 3 Transfer

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, Balıkesirspor'dan 24 yaşındaki santrfor Rahmi Anıl Başaran, Darıca Gençlerbirliği'nden 20 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 2'şer yıllık, Gaziantep FK'dan 19 yaşındaki forvet arkası Yusuf Delen'le ise 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Somaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız yeni transferlerimize şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu Beşiktaş-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Okan Buruk'tan 'Icardi' Açıklaması: Bir Süre Bizden Uzak Kalacak Okan Buruk'tan 'Icardi' Açıklaması