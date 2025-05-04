Solskjaer'den Beşiktaş'a Gelmesine İlişkin Samimi Açıklamalar

Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer, siyah-beyazlı kulübe gelmesine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü teknik adam, "Beşiktaş, harika bir kulüp. Birçok kulüple görüştüm ama göreve dönmedim. Yalnızca Beşiktaş ile görüştükten sonra 'Keşke orada olsaydım' diye düşündüm çünkü çok büyük potansiyel gördüm" ifadelerini kullandı.

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Solskjaer'den Beşiktaş'a Gelmesine İlişkin Samimi Açıklamalar

Dev derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte gördüğü büyük potansiyelin göreve gelirken karar vermesinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Solskjaer, BBC'ye verdiği röportajda, "Beşiktaş, harika bir kulüp. Birçok kulüple görüştüm ama göreve dönmedim. Yalnızca Beşiktaş ile görüştükten sonra 'Keşke orada olsaydım' diye düşündüm çünkü çok büyük potansiyel gördüm. Dürüstlük ve topluma hizmet gibi değerlerle kulübün sahip olduğu kimliği ve kültürü hissedebiliyorsunuz. Türkiye'de yurt dışına maç yapmaya giden ilk kulübüz. Bu yönüyle Manchester United'a çok benziyor. Bana, Manchester United'daki günlerimi hatırlattı” diye konuştu.

Kaynak: AA

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