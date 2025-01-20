Solskjaer Beşiktaş'la İlk Antrenmanına Çıktı

Beşiktaş, teknik direktör Solskjaer ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Solskjaer Beşiktaş'la İlk Antrenmanına Çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken, Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, İspanyol ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
Galatasaray'da Hedef Avrupa Ligi Finali Galatasaray'da Hedef Avrupa Ligi Finali
Beşiktaş'a Avustralyalı Hakem Beşiktaş'a Avustralyalı Hakem
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu