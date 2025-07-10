Şok Üstüne Şok Yaşadı! Carlo Ancelotti'ye Hapis Cezası

Real Madrid'deki görevinden bu yıl ayrılan Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancelotti, kendisi hakkındaki başka bir suçlamadan ise aklandı.

Şok Üstüne Şok Yaşadı! Carlo Ancelotti'ye Hapis Cezası
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Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Carlo Ancelotti'ye ayrıca 386 bin euro da para cezası verildi.

Madrid İl Mahkemesi'nde 2 ve 3 Nisan'da yapılan duruşmada Ancelotti, hazineyi dolandırmayı asla düşünmediğini söylemişti. 66 yaşındaki teknik direktör, kulübün ve danışmanlarının söylediklerini uyguladığını belirterek beraatını talep etmiş, suçlu bulunması halinde ise kendisi için hafifletici sebeplerin dikkate alınmasını talep etmişti.

Şok Üstüne Şok Yaşadı! Carlo Ancelotti'ye Hapis Cezası - Resim : 1

BİR SUÇLAMADAN AKLANDI

Madrid İl Mahkemesi'nin kararına göre İtalyan çalıştırıcı, 2015 yılında imaj haklarına ilişkin gelirlerin tahsilatıyla bağlantılı muhtemel bir vergi suçlamasından ise aklandı.

2013-2015 ve 2021-2025 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, İspanyol ekibi ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

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