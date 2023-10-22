Sofiane Feghouli'den Filistin halkına destek

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Karagümrük’ün Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.

Sofiane Feghouli'den Filistin halkına destek

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Sofiane Feghouli, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması de giyen Cezayirli futbolcu, Filistin’de yaşanan savaşın ardından ilan edilen milli yas, maçlar öncesi saygı duruşu ve karşılaşmalara siyah bant ile çıkma kararlarıyla ilgili konuştu.

Feghouli şunları söyledi:

"Filistin’in sonuna kadar yanındayım. Futbolcular olarak yapabileceğimiz, federasyonun haklı çağrısına uymak. Bir dakikalık saygı duruşu yapacağım çünkü Filistin halkının yanındayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mutlaka Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır."

Kaynak: İHA

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