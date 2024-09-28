Sivasspor'un 'Göztepe' Hazırlıkları Başladı

Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Yarın izin yapacak Sivasspor, 30 Eylül Pazartesi günü hazırlıklara yine devam edecek.

Sivasspor'un 'Göztepe' Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından dar alan pas çalışan kırmızı beyazlı ekibin, dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladığı kaydedildi.

RAMS Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı vurgulandı.

Yarın izin yapacak Sivasspor, 30 Eylül Pazartesi günü maçın hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe ile Net Global Sivasspor 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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