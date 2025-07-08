Sivasspor’da Sezon Öncesi Mesaisi Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışmaları yaptı ve ayak tenisi oynayarak sabah idmanını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarında tempo her geçen gün artarken, takıma katılan isimler de dikkat çekti.

YENİ İSİMLER KAMPTA YERİNİ ALDI

Rey Manaj ile Alex Pritchard, kamp çalışmalarına dahil olarak takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktılar. Her iki futbolcu da fiziksel olarak hazır görünürken, takımla uyum süreçlerine hızla adapte olmaları bekleniyor.

Sivasspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.

Kaynak: İHA