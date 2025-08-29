Sivasspor’da Pendikspor Hazırlığı Tam Gaz

1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Kaynak: İHA

