Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar bugün Trabzona’a hareket edecek.

Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazır

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.

Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazır - Resim : 1

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman yapılan taktik çalışmayla birlikte son erdi.

Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazır - Resim : 2

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor, Sivasspor Maçına HazırlanıyorTrabzonspor, Sivasspor Maçına HazırlanıyorSpor
Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına HazırlanıyorSivasspor, Trabzonspor Deplasmanına HazırlanıyorSpor

Kaynak: İHA

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