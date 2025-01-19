Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar bugün Trabzona’a hareket edecek.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman yapılan taktik çalışmayla birlikte son erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Trabzon'a gidecek.
Kaynak: İHA