Sivasspor Sahaya Meme Kanseri Farkındalık Pankartı ile Çıktı

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sivassporlu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sahaya “Senin Farkın Farkında Olman. Kontrollerini Erteleme, Meme Kanserine Dur De!” pankartı ile çıktı.

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Sivasspor Sahaya Meme Kanseri Farkındalık Pankartı ile Çıktı

Medicana’nın sağlık sponsoru olduğu Sivasspor, her yıl Ekim ayında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalara destek verdi. Süper Lig’in 9. haftasında oynanan NG Sivasspor-Hatayspor karşılaşmasında, Sivassporlu futbolcular sahaya “Senin Farkın Farkında Olman. Kontrollerini Erteleme Meme Kanserine Dur De!” yazılı pankart ile çıktı. Meme kanseri farkındalığını yeşil sahaya taşıyan pankart ile futbolseverlere erken teşhisin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

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