Sivasspor ile Fenerbahçe Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk oluyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Yasin Kol yönetiyor. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko
CANLI ANLATIM | SİVASSPOR 0-1 FENERBAHÇE
42' GOL | Talisca.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı
Kaynak: Haber Merkezi
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