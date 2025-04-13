Sivasspor ile Fenerbahçe Karşı Karşıya: İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Yasin Kol yönetiyor. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko

CANLI ANLATIM | SİVASSPOR 0-1 FENERBAHÇE

42' GOL | Talisca.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

Kaynak: Haber Merkezi