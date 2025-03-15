Sivasspor, Hatayspor Karşılaşmasına Hazır!

Yarın deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak Sivasspor, Mersin'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını bitirerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor, Hatayspor Karşılaşmasına Hazır!

Süper Lig'in 28. hafta maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, Mersin'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını noktaladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor ile Sivasspor, yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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