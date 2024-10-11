Sivasspor Fitness Salonunda Çalışmalarına Devam Etti

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün fitness salonunda yaptığı çalışmayla devam etti.

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Sivasspor Fitness Salonunda Çalışmalarına Devam Etti

Kırmızı-beyazlı ekip sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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