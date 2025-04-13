Sivasspor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

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Sivasspor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko

Kaynak: Haber Merkezi

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