Sivasspor Evinde Son Nefeste Kazandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-2’lik skora geçerek 3 puanı hanesine yazdır.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
NG Sivasspor: Nikolic, Camara, Sonko (Emrah Başsan dk. 82), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Poungoura dk. 82), Charisis, Rodrigues (Menig dk. 68), Pritchard (Turgunbayev dk. 10), Koita (Keita dk. 68), Manaj
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Barış Nazlı
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Hatayspor: Erce Kardeşler, Ahmet (Kerim Alıcı dk. 73), Kilama, Calvo, Cemali, Görkem Sağlam, Diack (Fernandes dk. 58), Bamgboye (Recep Burak Yılmaz dk. 58), Pedro ( Boutobba dk. 85), Rivas (Strandberg dk. 75), Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Manaj (dk. 43, dk. 73 pen.), Camara (dk. 79)(Sivasspor), Rivas (dk. 45+2), Calvo (dk. 62) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Manaj (Sivasspor), Diack (Hatayspor)
Kaynak: İHA