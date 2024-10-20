Sivasspor Evinde Son Nefeste Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-2’lik skora geçerek 3 puanı hanesine yazdır.

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Sivasspor Evinde Son Nefeste Kazandı

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

NG Sivasspor: Nikolic, Camara, Sonko (Emrah Başsan dk. 82), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Poungoura dk. 82), Charisis, Rodrigues (Menig dk. 68), Pritchard (Turgunbayev dk. 10), Koita (Keita dk. 68), Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Barış Nazlı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hatayspor: Erce Kardeşler, Ahmet (Kerim Alıcı dk. 73), Kilama, Calvo, Cemali, Görkem Sağlam, Diack (Fernandes dk. 58), Bamgboye (Recep Burak Yılmaz dk. 58), Pedro ( Boutobba dk. 85), Rivas (Strandberg dk. 75), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Manaj (dk. 43, dk. 73 pen.), Camara (dk. 79)(Sivasspor), Rivas (dk. 45+2), Calvo (dk. 62) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Manaj (Sivasspor), Diack (Hatayspor)

Kaynak: İHA

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