Sivasspor Antalya Kampını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı BAY geçirecek olması nedeniyle verilen arayı değerlendirmek isteyen Sivasspor’un Antalya kampı tamamlandı.

Sivasspor Antalya Kampını Tamamladı

Sivasspor’un, 27 Aralık akşamından itibaren Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yaptığı 10 günlük kamp programı sona erdi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdüren takım bugün Sivas'a dönecek.

Sivasspor Antalya Kampını Tamamladı - Resim : 1

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da kendi evinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: İHA

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