Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, bugün yaptığı son antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde yapılan son antrenmana, ısınma hareketleriyle start verildi. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde taktik çalışmalarda bulundu.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maçın oynanacağı saati beklemeye başladı.
Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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