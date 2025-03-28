Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, bugün yaptığı son antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.

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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde yapılan son antrenmana, ısınma hareketleriyle start verildi. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde taktik çalışmalarda bulundu.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maçın oynanacağı saati beklemeye başladı.

Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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