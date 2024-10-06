Sezonu Kapattı ama İmzayı Kaptı

Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Dani Carvajal, La Liga'nın 9. haftasında Villarreal ile oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında sakatlandı. Carvajal'ın hastanede yapılan kontrolleri sonucunda, çapraz bağlarının yırtıldığı ifade edildi. Sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan deneyimli futbolcu için kulübü Real Madrid sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Carvajal'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi. Resmi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dani Carvajal'ın altyapıdan itibaren eflatun-beyazlı formayı giydiği, A takımla da 427 maçta 26 şampiyonluk kazanmasının yanı sıra elde ettiği başarılar aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İspanyol futbolcuya sakatlık sürecinde de kulübün destekçisi olarak yanında olacakları belirtildi.

Kaynak: İHA