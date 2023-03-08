Valencia ve Jesus'tan basın toplantısı: '3. kez final oynama hayali kuruyorum'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Valencia son dönemde yükselen bir grafik yakaladıklarının altını çizip, Sevilla maçını kazanmak istediklerini aktararak, "Zor maç olacağını biliyoruz. Güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizi biliyoruz. Son dönemde iyi performans yakaladığımızı biliyoruz. İyi sonuç almak önemli olacak. Şükürler olsun güzel sezon geçiriyoruz. Sezona başlarken çok net bir hedefimiz vardı. İyi yoldayız. Farklı bir turnuvada, Avrupa’da maça çıkacağız. O maçın ne kadar önemli olacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Valencia, sözleşme konusunda yöneltilen soruya ise, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum" yanıtını verdi.

JESUS'U ÖVDÜ

Teknik Direktör Jorge Jesus’un gelişinden sonraki yükselen performansını neye bağladığı yönünde gelen soruya Enner Valencia, "Hocanın güvenini hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hoca geldiğinden beri tüm takıma güvenini hissettiriyor. Oynadığımız lig, kupa ve Avrupa maçlarında bütün oyuncular süre aldı. Takım için hocanın güvenini hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL OYNAMA HAYALİ KURUYORUM”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. kez final oynama hayali kurduğunu söyledi. Jorge Jesus, UEFA Avrupa Kupası’nda 3. kez final oynamanın hayalini kurduğunu belirterek, "Bunun hayalini kuruyorum. 3. kez final oynama hayali kuruyorum. Kaybettiklerimden biri Sevilla’ya karşıydı. Bu turda her şey mümkün. Bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada her şey olabilir" açıklamasında bulundu.

Sevilla karşısında takıma yabancı olmayacak bir sistem ile sahada olacaklarını aktaran Jesus, "Avrupa’da 10 maç yaptık. 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Bu turnuvaya iyi başlangıç yaptık. Bu maçlarda farklı sistemle oynadık. Her maç takım için en iyi sistem hangisiyse onu seçeceğiz. Yarın oynayacağımız sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi’nde gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerinin altını çizen Jorge Jesus, "Daha önce de belirttim. Bu turnuvadaki hedefimiz gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek. Son 16 veya çeyrek finale kaldığında seviye Şampiyonlar Ligi gibi oluyor. Biz de iyi performans sergiledik. Ana hedefimiz Türkiye Ligi’ni kazanmak ama Avrupa’da da güzel başlangıç yaptık, devam ediyoruz. Sevilla bizden daha tecrübeli bir takım ama bizim de kendi imkanlarımız var. Biz bu turnuvada favori değiliz ama adım adım şansımızı arttırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA