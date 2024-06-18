Sert geçen mücadelede Fransa 3 puanı tek golle aldı

Düsseldorf Arena'da oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇIN ÖZETİ

Fransa baskılı bir oyunla başladı fakat ilk yarıda Mbappe ve Griezmann ile bulduğu net pozisyonları değerlendiremedi.

Avusturya, ilk yarının orta bölümünde oyunu ele geçirdi ve 36. dakikada çok net bir pozisyondan Baumgartner ile gol bulma şansı yakaladı.

Fransa, 38. dakikada Wöber'in kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fransa, 55. dakikada Mbappe ile yine net bir pozisyonu değerlendiremedi.

Kalan bölümde sert müdahaleler ve yaralanmalar yaşandı. Griezmann, başı aldığı darbe sonucu 47. dakikada oyundan çıktı.

Mbappe de 86. dakikada hava topu mücadelesinde rakibinin omzuna burnu çarparak oyundan çıktı.

Maçın son dakikalarında oyun sık sık durdu ve hakem 9 dakika uzatma ekledi.

Fransa, uzatmanın son dakikalarında Mbappe'nin golüyle skoru 2-0'ye taşıdı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

KARŞILAŞMAYA YARALANMALAR DAMGA VURDU

Avusturya ile Fransa arasında oynanan karşılaşmada sert müdahaleler yaralanmalara sebep oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Fransa'dan Griezmann'ın başı aldığı darbe sonucu açıldı. Yaşanan ikili mücadelede reklam panolarına başını çarpan Griezmann, 47. dakikada kenara geldi. Fransız oyuncu, tedavisinin ardından 48. dakikada oyuna devam etti.

Diğer bir yaralanmayı da yıldız oyuncu Mbappe yaşadı. Maçın 86. dakikasında bir hava topu mücadelesinde rakibinin omzuna burnu çarpan Mbappe, uzun süre yerde kaldı.

Burnunda kanama meydana gelen oyuncu, 86. dakikada yerde kalırken, 89. dakikada yeniden oyuna devam etti ve 90. dakikada yerini Giroud'ya bıraktı.