Serie A Devleri Yarıştı, Zeki Çelik Kararını Verdi

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik’in Juventus’la anlaşmaya vardığı iddia edildi. Inter’in de devrede olduğu ancak milli futbolcunun tercihini Torino ekibinden yana kullandığı öne sürüldü.

Serie A ekiplerinden Juventus’un, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zeki Çelik ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Torino merkezli La Stampa gazetesinin haberine göre Juventus, 29 yaşındaki milli sağ bekle sezon sonu için el sıkıştı. Haberde Inter’in de oyuncuyla ilgilendiği ancak Zeki Çelik’in tercihini Juventus’tan yana kullandığı öne sürüldü.

Zeki Çelik, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin göreve gelmesinin ardından AS Roma’da ilk 11’in istikrarlı isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak Roma yönetimiyle henüz yeni sözleşme konusunda uzlaşma sağlanmadı.

ROMA'DAKİ KARİYERİ

2022’de Roma’ya transfer olan milli futbolcu, İtalyan ekibiyle 137 maça çıktı, 2 gol ve 10 asistlik katkı verdi. Sözleşmesinin 30 Haziran’da sona erecek olması, oyuncuyu bonservissiz transfer fırsatına dönüştürüyor.

Kaynak: NTV Spor

