Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğramıştı... İşte Futbol Dünyasını Sarsan Olayın Görüntüleri!

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, bir kanaldaki spor programının çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" şeklinde duyurdu. Hastaneye kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Serhat Akın'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Tuncay Şanlı'dan Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'a Hastane ZiyaretiTuncay Şanlı'dan Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'a Hastane ZiyaretiGüncel

Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı!Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı!Güncel

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Beşiktaş, Ajax'a 4-0 Mağlup Oldu Beşiktaş, Ajax'a 4-0 Mağlup Oldu
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek
UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı
Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor
Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı! Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı!
Canlı Yayında Tek Tek Anlatmış! Serhat Akın, Vurulacağını Biliyormuş Serhat Akın, Vurulacağını Biliyormuş