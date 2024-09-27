Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğramıştı... İşte Futbol Dünyasını Sarsan Olayın Görüntüleri!

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, bir kanaldaki spor programının çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" şeklinde duyurdu. Hastaneye kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Serhat Akın'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.