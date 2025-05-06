Sergen Yalçın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Elebaşlarından birisi Rosier'di"

"LİSTENİN BAŞINDA ROSİER VAR"

O sezonda gösterilen üstün performansı "Açlık" olarak değerlendiren Sergen Yalçın, sezondan sonra o futbolcular hakkındaki düşüncelerinin değiştiğini aktardı. Sezon sonunda bu futbolcuların kalmasını önermediğini belirten Yalçın, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın siyah beyazlı ekip Beşiktaş'ı kullanmaya kalktığını söyledi. Bu duruma karşı çıktığının da altını çizdi.

Sözlerinin devamında ikisini de istemediğini belirten Yalçın, sonrasında takım içinde yaşanan sorunlardan bahsetti. Rosier konusunda çok net olduğunu vurgulayarak, "Öteki sene takımın karışmasının en büyük nedeni de Rosier'di. 1 numaralı nedenlerinden biri o. Ayrıntıya girmiyorum fazla anlatmayayım ama o liste başı o işlerde. Kötü gittiğimiz sezonda o işlerdeki elebaşlarından biri Rosier'di." sözlerini kullandı.