Sergen Yalçın'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Elebaşlarından birisi Rosier'di"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'dan şoke eden itiraflar geldi. Takımın içinde yaşanan krizlerin baş aktörü olarak Rosier'i işaret etti. Ghezzal transferleriyle ilgili sır perdesini aralayarak, bu olayları ilk kez detaylı konuştu. İşte o açıklamalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı sıralarda başından geçen bir olayı aktardı. Yıllar sonra gelen itiraf Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile ilgiliydi. 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan Yalçın, KAFA Sports Youtube kanalında ilk kez bu kadar detay vererek konuştu.
"İYİ OYNAR YOKSA GELDİĞİ GİBİ GİDER"
Rossier ve Ghezzal hakkında konuşan Sergen Yalçın, yıllar sonra gelen itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Rosier'i daha öncesinde tanımadığını söyleyen Sergen, "İyiyse oynar yoksa geldiği gibi gider." sözlerini itiraf etti. Ghezzal'ı ise bizzat kendisinin beğendiğini söyleyen Sergen, "Zaten Türkiye'de kimse tanımıyordu. Bu oyuncular geldiklerinde kariyerlerinde zor bir dönemden geçiyorlardı. Birinin kulübü Sporting’de forma şansı yoktu, diğeriyse Leicester’da kadro dışıydı.” sözlerini kullandı.
"LİSTENİN BAŞINDA ROSİER VAR"
O sezonda gösterilen üstün performansı "Açlık" olarak değerlendiren Sergen Yalçın, sezondan sonra o futbolcular hakkındaki düşüncelerinin değiştiğini aktardı. Sezon sonunda bu futbolcuların kalmasını önermediğini belirten Yalçın, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın siyah beyazlı ekip Beşiktaş'ı kullanmaya kalktığını söyledi. Bu duruma karşı çıktığının da altını çizdi.
Sözlerinin devamında ikisini de istemediğini belirten Yalçın, sonrasında takım içinde yaşanan sorunlardan bahsetti. Rosier konusunda çok net olduğunu vurgulayarak, "Öteki sene takımın karışmasının en büyük nedeni de Rosier'di. 1 numaralı nedenlerinden biri o. Ayrıntıya girmiyorum fazla anlatmayayım ama o liste başı o işlerde. Kötü gittiğimiz sezonda o işlerdeki elebaşlarından biri Rosier'di." sözlerini kullandı.