Sergen Yalçın’dan İstifa Sinyali

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı tribünlerden yükselen tepkiler dikkat çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın istifa açıklaması yaptı.

Maçın ardından konuşan Yalçın, Beşiktaş’ın son yıllarda istikrarlı bir grafik çizemediğini belirterek sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Taraftarın istifa çağrılarına değinen deneyimli teknik adam, kulübün menfaati doğrultusunda görevini bırakmaya hazır olduğunu ifade etti.

'İSTİFAYA HAZIRIM'

Yalçın açıklamasında, "Beşiktaş 5 sezondur kötü gidiyor. Birileri hesabını ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum. Taraftar istifa diye bağırıyor. Ben kulübün menfaati doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu bir açıklama değil. Bırak diyorlarsa bırakırız" sözlerini kullandı.

