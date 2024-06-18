Sergen Yalçın, Milli Takım için ilk 11’ini açıkladı

A Milliler, EURO 2024’teki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistanvkarşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.



Teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi kendi ilk 11’ini açıkladı. Kafa Sports’ta gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorusunu yanıtlayan Yalçın, Kalede Mert Günok, sol bek Ferdi Kadıoğlu, sağ bek Zeki Çelik, stoperler Abdulkerim ve Kaan Ayhan olarak açıkladı. Deneyimli teknik direktör, orta sahada İsmail Yüksek’in kendisinde banko olduğunu ama sakat olması durumunda Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu ikilisinin oynaması gerektiğini söyledi.

Yalçın’ın hücum hattıysa şöyle oldu: Ofansif orta sahada Arda Güler, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Kanan Yıldız, santraforda ise Semih Kılıçsoy.