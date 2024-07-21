Serdar Dursun'un Yeni Adresi Belli Oluyor: Görüşmelere Başladı
Anadolu kulüpleri, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u yakın takibine almış durumda. Çok sayıda kulüpten teklif alan Serdar Dursun ile özellikle Konyaspor yakından ilgileniyor.
Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Serdar Dursun’a Anadolu takımlarından çok sayıda teklif var.
KONYASPOR ISRARCI
Fanatik'te yer alan habere göre; başarılı oyuncuyla özellikle de Konyaspor ilgileniyor. Yeşil-Beyazlı Süper Lig kulübü 32 yaşındaki forvet ile görüşme gerçekleştirdi. İstanbul kulüplerinin de listesinde olan yerli forvetin geleceği ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi. Serdar Dursun’la Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanyaspor da ilgileniyor.
11 GOLE KATKI
Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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