Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye Ters Köşe! Yeni Takımı Belli Oldu

Sempatik tavırları ve başarılı futboluyla taraftarın sevgilisi haline gelen Fenerbahçeli Serdar Dursun'un, yeni sezonda sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı öne sürüldü. Peki Serdar Dursun hangi takıma transfer oluyor? İşte ayrıntılar...

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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye Ters Köşe! Yeni Takımı Belli Oldu

Kariyeri boyunca birçok farklı takımın formasını giyen Serdar Dursun, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli ekibin yedek golcüsü olan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, attığı goller ve gol sevinçleriyle taraftarın sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE'nİN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Bu sezon sona eren sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'de kalması beklenen Serdar Dursun hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.

YENİ ADRESİ TFF 1. LİG

Gelecek sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de güçlü bir kadro kurarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Kocaelispor'da forvet bölgesi için Serdar Dursun transfer listesine alındı.

Kocaelispor yönetimi, Karagümrük ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselme hedefini gerçekleştirmek için tecrübeli santrfor ile görüşmelere başladı.

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE KARNESİ

2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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