Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.

Milli sporcu Görkem Gedik, şampiyonada paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye, 2 dakika 50 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı.

Daha önce de 71 metre ile bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Gedik, şampiyonada 5'inciliği elde etti.

Gedik, yaptığı açıklamada, rekoru yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA