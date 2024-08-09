Şenol Güneş'ten Trabzonsporluları Heyecanlandıran Açıklama

Geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve Ekim ayında takımdan ayrılan Şenol Güneş, Trabzonspor'un Rapid Wien'e mağlup olduğu maçın ardından bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

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Şenol Güneş'ten Trabzonsporluları Heyecanlandıran Açıklama

Son olarak geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve iç sahadaki Lugano yenilgisi sonrasında siyah-beyazlı ekip ile yollarını ayıran Şenol Güneş, Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

Geçen sezon iç sahada UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında alınan yenilgi sonrasında Beşiktaş'tan ayrılan ve siyah-beyazlı ekip ile yollarını ayırdığı günden bu yana gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Şenol Güneş, Trabzon'da görüntülendi.

'ŞEHİR BİZİ BEKLER'

Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürülen 72 yaşındaki teknik adam Trabzon'da İsmail Hakkı İsaoğlu Kahve'de görüntülendi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Güneş ile yaptığı görüşme hakkında "Efsanemiz Şenol hocam ziyaretimize geldi. Futbol harici her şeyi konuştuk. Vedalaşırken, “şehir bizi bekler” deyip gitti." ifadelerini kullandı.

Güneş'in 'Şehir bizi bekler' açıklaması bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde 130 bini aşkın görüntülenme aldı.

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