Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra…

Şenol Güneş'in sıradaki durağı şaşırttı. Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş’ı çalıştıran Şenol Güneş, takımının aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası, görevini bırakmıştı. Beşiktaş’tan ayrıldığından beri boşta olan Şenol Güneş’in yeni takımı belli oldu.

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Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… - Resim: 1

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano ekibine 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olmasının ardından 6 Ekim 2023 tarihinde takımdan ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yeni takımının belli olduğu belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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