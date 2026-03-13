Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş İtirafı: 'Kötü Etkilendim'

İtalya Serie A'da Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İtalya'da ilk başta zorlandığını ancak alıştığını belirten Semih'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Çok güzel, tatlı bir stadyum. Taraftarımız da iyi. Bize destek oluyorlar. Çok güzel bir ortam var. Kolay değildi benim için, çekincelerim de vardı benim. İlk defa yurt dışına çıkıyordum bu transfer sürecinde. İlk başta zorlandım ama sonra alıştım. İnsanlar çok sıcak kanlı ve beni çok seviyorlar. Futbol anlamında, alışma sürecim oldu tempo, taktik açısından. Burada herkesin bir görevi var ve herkes o görevi yapmaya çalışıyor.

'BURADA MUTLUYUM'

* Cagliari'nin olumlu düşündüğünü biliyorum ama ben bunları çok düşünmüyorum. Burada futbol oynamaktan mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Geleceği çok düşünmüyorum. Ben şu anda takımın daha fazla puan kazanmasına yardımcı olarak devam etmek istiyorum.

'O ÖZELLİĞİMİ GELİŞTİRDİM'

* Tempom çok gelişti burada. Bağlantı oyununu iyi oynuyorum burada, o özelliğimi daha çok geliştirdim. O rolde de hocamız kullanıyor beni. Savunma anlamında da kendime çok şey kattım. Baskı şekli bile değişti. Bunları geliştirdim ve daha da çok geliştireceğim diye düşünüyorum

FERNANDO SANTOS'A ÖVGÜ

*Fernando Santos... Parladığım, goller attığım dönem onunla çalışıyordum. İstediğim rolde beni kullanan oydu, o rolde beni sadece o kullandı. Diğer hocalar da iyiydi ama herkesin taktik anlayışı farklı ama beni en iyi kullanan Fernando Santos'tu." dedi.

'HİÇ GİTMEK İSTEMEDİM'

* Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı.

* Van Bronckhorst'a neden oynamadığımı sordum. Çünkü sezon öncesi gitmeni istemiyorum demişti çünkü. Bana net bir şey söylenmedi. Biraz taktiksel gibi konuşuldu. Ondan sonra algılar oldu. İnsanlar başka şeyler konuştu. Kötü lanse edildim. Olmayan şeyler, olmuş gibi konuşuldu. Bu da beni kötü etkiledi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

* O anlarda benim tarafımda sorun yoktu. 18 yaşındaydım. 18 yaşında A Milli Takım'ın kadrosun olmak benim için önemli ve büyük bir şeydi. Benim için her şey çok iyi gidiyordu. Benim tarafımdan sorun yoktu. Bazı şeyler biraz farklı lanse edildi, olmayan şeyler oldu diye lanse edildi. Ağlayan bir insan değilim. Beni biraz kötü gösterdi. Ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Benim yapmadığım şeyler yaptığım gibi lanse edildi, o biraz üzücüydü. Ağlama konusu, mobbing... Gayet mutluyum orada. Taraftarımız arkamda durdu, sağ olsunlar, onları da çok seviyorum ama bazı olanlar... Bunlar çok gerçeği yansıtmıyordu. Bunlar beni üzmüştü. Orada bulunmak benim için çok önemli bir şeydi.

Kaynak: Haber Merkezi