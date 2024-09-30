Selçuk İnan Galibiyete Hasret Kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Sinpay Bodrum FK'yi yenerek sezona 3 puanla başlayan Gaziantep FK, 5 maçtır galibiyet alamıyor. Kırmızı siyahlı ekip; Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi, Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı. Bir haftayı da bay geçti.

Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'YENİ TAKIMIZ, ZORLANIYORUZ AMA BU BAHANE DEĞİL'

Eyüpspor'u iyi analiz edip, maça iyi başladıklarını belirten İnan, "Pozisyonlara girdik ama final paslarında sıkıntı yaşadık. İlk yarı 1-1 soyunma odasına girdik ama daha fazla gol atabilirdik. 2. yarı için iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi söyleyemeyeceğim. Buna rağmen merkezde kazandığımız topları doğru değerlendirebilseydik maç ikinci yarının başında da bize dönebilirdi. Devamında golü yedik, mecburen oyunu geride kabul ettik. Fiziksel düşüşler var oyuncularımızda. Yeni takımız, zorlanıyoruz ama bu bahane değil. Süper Lig zor, yeni gelen oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

'SORUMLULUĞU ALIYORUM, KÖTÜ OYNADIK'

Teknik Direktör Selçuk İnan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Doğru ve önde baskı yapmanız lazım. Geriye düştüğünüzde geride bekleyemezsiniz, çok da zamanımız yok. Ben sorumluluğu alıyorum, kötü oynadık. Eyüp bizi yendi ama oyuncularımla içerde de konuştum. Ben sorumluluk alıyorum ama oyuncularımdan da bunu bekliyorum. Bunun daha fazlasını yapabilecek seviyedeler, bunu biliyorum. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm."

Kaynak: AA