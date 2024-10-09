Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Başlıyor

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek. 7 etaptan oluşan Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 6. ayağı olarak koşulacak.

Yarışlar öncesinde Türkiz Otel sahilinde düzenlenen basın toplantısına; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı İlhan Arıdıcı, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess, STK Temsilcileri, sporcular ve birçok davetli katıldı.

PLAJ ETABI İLE BAŞLIYOR

Yarış, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesinde son bulacak. Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek. Bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen organizasyon, İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6. yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın son ayağı ise İspanya’da koşulacak. Yarın plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda ilk 10’da yer alan sporcular ve puan durumu şöyle:



1 - Manuel Lettenbichler - Almanya - KTM Fabrika Takım Sporcusu 90 puan

2 - Wade Young - Güney Afrika - GasGas Sporcusu (Geçen Yılın Sea to Sky kazananı) 81 puan

3 - Mario Roman - İspanya - Sherco Fabrika Takım Sporcusu 74 puan

4 - Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - Sherco Fabrika Takımı Sporcusu 72 puan

5 -Mitch Brightmore - İngiltere - Husqvarna Sporcusu 60 puan

6 - Matthew Green - Güney Afrika - KTM Sporcusu 45 puan

7 - Francesc Moret Clota - İspanya - Sherco Sporcusu 43 puan

8 - Alfredo Gomez - İspanya - RIEJU Fabrika Takım Sporcusu 31 puan

9 - Marc Riba Lazaro - İspanya - KTM Sporcusu 31 puan

10 - David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - KTM Sporcusu 28 puan

Kaynak: İHA