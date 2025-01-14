Schalke 04 Eski Beşiktaşlıyı Transfer Etti

Alman ekibi Schalke 04, Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'u transfer ettiğini açıkladı. Alman kaleci son 2 yılda yalnızca 2 maçta forma şansı bulmuştu.

Schalke 04 Eski Beşiktaşlıyı Transfer Etti

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.

Kaynak: İHA

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