Sarı Lacivertliler Kader Maçına Çıkıyor! Rangers-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor.
Ibrox Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna play-off etabından dahil olan Fenerbahçe, Anderlecht'i elemişti. Sarı-lacivertliler bu turda Rangers engelini geçip adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers.
Kaynak: Haber Merkezi