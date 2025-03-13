Sarı Lacivertliler Kader Maçına Çıkıyor! Rangers-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Sarı Lacivertliler Kader Maçına Çıkıyor! Rangers-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor.

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna play-off etabından dahil olan Fenerbahçe, Anderlecht'i elemişti. Sarı-lacivertliler bu turda Rangers engelini geçip adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor
Trabzonspor Resmen Açıkladı! Fatih Tekke ile 4.5 Yıllık İmza Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 Yıllık İmza
Adı Fener, Soyadı Bahçe! Duyan İnanamıyor Adı Fener, Soyadı Bahçe! Duyan İnanamıyor
Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz? Her Burcun Özel Çiçeği Olduğunu Biliyor Muydunuz? Peki Siz Hangi Çiçeksiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Dudak Uçuklatan Bütçeleri Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Bütçeleri
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı